Манджукич: сборная Хорватии чувствует себя на базе в Рощине как дома

Хорваты проживают в поселке Ильичево Ленинградской области и тренируются на стадионе "Рощино-Арена" в одноименном поселении городского типа

РОЩИНО /Ленинградская область/, 12 июня. /ТАСС/. Футболистов и тренерский штаб сборной Хорватии приняли на базе в поселке городского типа Рощино Ленинградской области как своих. Об этом на пресс-конференции заявил хорватский нападающий Марио Манджукич.

Хорваты проживают в поселке Ильичево Ленинградской области и тренируются на стадионе "Рощино-Арена" в одноименном поселении городского типа.

"Здесь все организовано на высшем уровне, мы довольны стадионом, отелем, полем, на базе нас приняли хорошо, мы чувствуем себя как дома. Это великолепное место, все прекрасно организовано, за что большое спасибо оргкомитету и городу, в котором мы находимся", - сказал Манджукич.

"Это чемпионат мира, нет большей мотивации, чем играть тут за сборную Хорватии. Мы готовимся к каждому матчу, у нет лучшего шанса выступить успешно, чем сейчас", - отметил футболист.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Хорватии сыграет в одной группе с командами Нигерии (16 июня, Калининград), Аргентины (21 июня, Нижний Новгород) и Исландии (26 июня, Ростов-на- Дону).