Стадион в Истре не смог принять всех желающих увидеть тренировку сборной Франции

Стадион "Глебовец", на котором проходит открытая тренировка, вмещает 500 зрителей

ИСТРА /Московская область/, 12 июня. /ТАСС/. Открытая тренировка сборной Франции по футболу в Истре собрала аншлаг и не все желающие смогли увидеть занятие. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Основная группировка болельщиков сборной Франции «Непокаренные французы» разминается на открытой тренировке в Истре. pic.twitter.com/qmVTxM8tjK

Сборная Франции прилетела вечером 10 июня. Подопечные Дидье Дешама на групповой стадии сыграют с командами Австралии, Перу и Дании.

Стадион "Глебовец", на котором проходит открытая тренировка, вмещает 500 зрителей. Трибуны арены заполнены, однако еще около 200 человек ждут возможность попасть на нее, находясь у входа.

Первый матч французы сыграют в Казани с австралийцами 16 июня.