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12 июня, 17:45
Сборная Англии по футболу прилетела в Санкт-Петербург для участия в чемпионате мира
Игроки национальной сборной Англии по футболу Эшли Янг (слева) и Джесси Лингард
© Александр Демьянчук/ТАСС
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Команда будет жить в отеле поселка Репино, находящемся в Курортном районе Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Англии и тренерский штаб команды прибыли в Россию для участия в чемпионате мира. Самолет с английской делегацией приземлился в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково.

Команда Англии будет жить в отеле поселка Репино, находящемся в Курортном районе Санкт-Петербурга. Готовиться к чемпионату мира англичане будут на стадионе "Спартак" в Зеленогорске, где 13 июня состоится открытая тренировка.

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Англичане прибыли в Россию под руководством 47-летнего Гарета Саутгейта. Специалист работает с командой с сентября 2016 года, встав у ее руля после увольнения Сэма Эллардайса, который подозревался в коррупции. Во главе с Саутгейтом англичане уверенно преодолели отборочный раунд, набрав 26 очков в группе с командами Словакии, Шотландии, Словении, Литвы и Мальты, ни разу не проиграв и пропустив только три мяча.

Сборная Англии один раз становилась чемпионом мира (1966) и дважды выигрывала бронзу чемпионата Европы (1968, 1996). Последний успех англичан на первенствах мира датирован 1990 годом, когда они сумели добраться до полуфинала. Главной звездой нынешней команды считается форвард "Тоттенхэма" Гарри Кейн, который в текущем сезоне забил 41 гол в 48 проведенных матчах.

В обновленном рейтинге Международной федерации футбола, который был опубликован на прошлой неделе, команда Англии занимает 12-е место. На чемпионате мира англичане в группе G сыграют с командами Туниса (18 июня, Волгоград), Панамы (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгии (28 июня, Калининград). На прошлом чемпионате мира в Бразилии англичане не вышли из группы, а в 2010 году под руководством Фабио Капелло сборная Англии дошла до 1/8 финала, где уступила немцам (1:4).

Матчи турнира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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