Коллина: арбитры ЧМ-2018 должны защитить имидж футбола и доброе имя турнира

Глава судейского комитета Международной федерации футбола отметил, что подготовка арбитров к турниру была очень скурпулезной

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Судьи матчей чемпионата мира по футболу в России должны защитить имидж игры и доброе имя турнира. Такое мнение журналистам высказал глава судейского комитета Международной федерации футбола (ФИФА) Пьерлуиджи Коллина.

"Арбитры готовы и ждут возможности начать первый матч. Подготовка, которую они прошли, была очень скрупулезной. Мы продолжаем подготовку, как и команды, которые принимают участие в чемпионате мира. Мы должны защитить имидж игры, самих игроков и доброе имя чемпионата мира", - сказал Коллина.

Глава судейского департамента ФИФА Массимо Бузакка также рассказал о готовности арбитров к старту турнира. "Все возможности и условия были предоставлены арбитрам для подготовки, мы прибыли в Москву с большими задачами. Очень довольны результатами подготовки, мы готовы к этому турниру", - сообщил Бузакка.

"Мы должны уважать игру. Хотим предвосхитить возможные проблемы, поэтому мы заранее показали всем командам видеоклипы, которые объясняют нашу работу и требования", - добавил глава судейского департамента ФИФА.

Единственным российским арбитром, чья бригада будет работать на матчах чемпионата мира, станет Сергей Карасев. Вместе с ним игры турнира будут судить Тихон Калугин и Антон Аверьянов.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.