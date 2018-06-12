Гризманн: первая игра ЧМ по футболу будет важна для французов как для команды

Сборная Франции проведет первый матч турнира в группе С в Казани против австралийцев 16 июня

ИСТРА /Московская область/, 12 июня. /ТАСС/. Первый матч на чемпионате мира для сборной Франции по футболу будет важным с точки зрения создания коллектива. Такое мнение журналистам высказал нападающий французов Антуан Гризманн.

Сборная Франции проведет первый матч турнира в группе С в Казани против австралийцев 16 июня.

"За последние годы я набрался опыта и теперь чувствую в себе больше уверенности, чтобы помогать молодым партнерам, например, Усману Дембеле и Киллиану Мбаппе. Тем более они хотят учиться, так что это идет на пользу всем, - сказал Гризманн. - Первый матч самый важный, особенно с точки зрения создания коллектива. Мы готовимся и уверены в себе".

Согласно тактической схеме главного тренера сборной Франции Дидье Дешама, Гризманн больше играет центральным нападающим. "В целом в центре я чувствую себя лучше всего. При этом я могу смещаться и влево, и вправо. Мне хватает пространства, я достаточно часто получаю мяч, так что меня это не беспокоит", - отметил он.

Гризманн стал лучшим игроком и бомбардиром чемпионата Европы 2016 года, забив шесть голов.