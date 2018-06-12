Арбитры ЧМ-2018 будут работать в часах стоимостью почти €5 тыс.

Директор компании-производителя по вопросам информации Фредерик Паннатье сообщил, что часы, которыми оснастят арбитров, будут помогать фиксировать взятие ворот

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Стоимость часов, которыми будут пользоваться арбитры на чемпионате мира 2018 года, составляет почти €5 тыс. Об этом журналистам сообщил директор по маркетингу швейцарского производителя часов Hublot Филипп Тардивель.

"Эти часы названы "Биг Бен", их стоимость - €4950, - сказал Тардивель. - Всего было произведено 2018 единиц. Для судей чемпионата мира было произведено порядка 110 уникальных экземпляров со специальными опциями, которые не будут доступны для продажи".

Директор компании-производителя по вопросам информации Фредерик Паннатье сообщил, что часы, которыми оснастят арбитров, будут помогать фиксировать взятие ворот.

"Согласно специальной технологии, как только мяч пересекает линию ворот, камера это фиксирует и отправляет информацию на часы, которые с помощью специального приложения информируют об этом арбитра. С момента генерации сигнала до отображения его на экране проходит 0,4 секунды. Батарея часов рассчитана на более чем семь часов автономной работы", - сказал Паннатье.

Единственным российским арбитром, чья бригада обслужит матчи чемпионата мира, станет Сергей Карасев. Помогать ему будут Тихон Калугин и Антон Аверьянов.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.