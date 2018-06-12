Сборная Южной Кореи по футболу прилетела в Санкт-Петербург для участия в ЧМ-2018

Тренировки команда будет проводить на стадионе "Спартак" в областном городе Ломоносов

Сборная Южной Кореи во время турнира будет жить в Санкт- Петербурге, тренировки команда будет проводить на стадионе "Спартак" в областном городе Ломоносов. На чемпионате мира футболисты сборной Южной Кореи в группе F сыграют с командами Швеции (18 июня, Нижний Новгород), Мексики (23 июня, Ростов-на-Дону) и Германии (27 июня, Казань). Лучшим достижением команды на мировых первенствах является четвертое место на турнире в Южной Корее и Японии в 2002 году, тогда хозяева выступали под руководством голландца Гуса Хиддинка, через четыре года возглавившего сборную России. Также команда Южной Кореи дважды становилась обладателем Кубка Азии (1956, 1960).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Футболисты и тренерский штаб сборной Южной Кореи прилетели в Санкт- Петербург для участия в чемпионате мира 2018 года. Самолет приземлился в аэропорту Пулково, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В отборочном турнире чемпионата мира в зоне Азиатской конфедерации футбола сборная Южной Кореи выиграла свою группу на первом этапе, опередив команды Ливана, Кувейта, Мьянмы и Лаоса. На заключительном этапе отбора южнокорейцы опередили сборные Сирии, Узбекистана, Китая, Катара, пропустив на первое место команду Ирана.

В обновленном рейтинге Международной федерации футбола, который был опубликован в четверг, сборная Южная Кореи занимает 57-е место. Из всех участников предстоящего турнира ниже в рейтинге располагается только сборная России (70-е место).

На чемпионате мира 2014 года сборная Южной Кореи в первом туре группового этапа сыграла с россиянами вничью (1:1). В октябре прошлого года эти же соперники провели товарищеский матч в Москве, россияне выиграли со счетом 4:2. Лидером команды считается форвард английского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин, который в 37 матчах чемпионата Англии забил 12 мячей, а в 12 играх отборочного турнира чемпионата мира отличился семь раз.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.