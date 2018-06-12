Вратарь: бразильцы надеются победить швейцарцев за счет креативной и нестандартной игры

Голкипер бразильской сборной Алиссон подчеркнул, что "готов защищать свою команду"

СОЧИ, 12 июня. /ТАСС/. Команда Бразилии надеется одержать победу над футболистами сборной Швейцарии благодаря креативности и нестандартной игре. Об этом на пресс-конференции в Сочи сообщил вратарь сборной Бразилии Алиссон.

Сборная Бразилии на чемпионате мира в рамках группы E сыграет с командой Швейцарии 17 июня в Ростове-на-Дону. Футболисты прибыли в Сочи в ночь на понедельник. Команда будет базироваться на курорте во время турнира. Во вторник футболисты провели открытую тренировку на центральном стадионе имени Славы Метревели ФГБУ "Юг-Спорт".

"У нас есть главные характеристики - это красивый футбол и креативность, нестандартная игра. У сборной Швейцарии хорошая защита, но мы должны с ней справиться", - сказал Алиссон. Он напомнил, что бразильские футболисты уже встречались на поле с командой Швейцарии. "Мы уже играли с футболистами Швейцарии и сейчас будем просматривать записи этих игр, анализировать", - отметил голкипер.

Алиссон подчеркнул, что "готов защищать свою команду". По его словам, перед матчем все начинают немного нервничать, но именно это состояние "помогает сконцентрироваться и показать результат".

Говоря о подготовке к игре, вратарь отметил важность как открытых, так и закрытых тренировок. "На открытых тренировках мы можем наши эмоции отдавать болельщикам, это очень важно. Закрытые тренировки помогают оттачивать технику", - обратил внимание вратарь. "Мы усиленно тренировались, стремились хорошо подготовиться к чемпионату мира", - заключил он.

Кроме сборной Швейцарии, бразильцы сыграют в группе E с командами Коста-Рики (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербии (27 июня, Москва, стадион "Спартак").