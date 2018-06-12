Футболист сборной Франции Н’Зонзи считает, что ЧМ-2018 преподнесет много сюрпризов

Полузащитник признался, что некоторое время назад даже не мог представить, что выступит на турнире в России

ИСТРА /Московская область/, 12 июня. /ТАСС/. Выделить фаворитов и аутсайдеров предстоящего чемпионата мира в России очень сложно, будет много сюрпризов. Такое мнение высказал полузащитник сборной Франции по футболу Стивен Н’Зонзи на пресс-конференции в подмосковной Истре, где команда базируется во время турнира.

"На турнире реально сложно выделить фаворитов и аутсайдеров. Думаю, будет много сюрпризов. Что касается нас, мы стартуем, а там посмотрим, как будет развиваться ситуация. Каждый матч станет отдельной историей, каждый наверняка будет тяжелым", - сказал он.

"Мы работаем над многими аспектами игры - и над обороной, и над атакой. Мы делаем все, чтобы быть как можно сильнее. Команда хорошо сыграна", - рассказал о сборной Франции полузащитник.

Он признался, что некоторое время назад даже не мог представить, что выступит на турнире в России. "Я не мог себе представить, это настоящая фантастика - оказаться здесь, - продолжил футболист. - Давление на таком крупном турнире не должно стать для меня проблемой. Я играл уже в достаточно приличных клубах, выступал в Лиге чемпионов".

Н’Зонзи отметил важность поддержки, которую оказывают команде французские болельщики в России. "Нам важно ощущать поддержку болельщиков, они мотивируют нас играть лучше. Нам очень приятно каждое проявление поддержки", - рассказал полузащитник "Севильи".

Сборная Франции прибыла в Истру в воскресенье вечером. Команда живет в гостинице Hilton Garden Inn Moscow New Riga и тренируется на стадионе "Глебовец". Французы выступят на чемпионате мира в группе С вместе с командами Австралии (16 июня, Казань), Перу (21 июня, Екатеринбург) и Дании (26 июня, "Лужники", Москва).