Футболист сборной Франции Гризманн отложил решение о своем будущем в "Атлетико"

В текущее межсезонье нападающий вел переговоры с "Барселоной"

ИСТРА /Московская область/, 12 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Франции по футболу Антуан Гризманн, выступающий за "Атлетико" из Мадрида, отложил решение о своем будущем в клубе. Об этом 27-летний игрок рассказал на пресс-конференции в подмосковной Истре, где сборная базируется во время чемпионата мира.

Ранее в СМИ сообщали, что форвард определится с новым клубом в ближайшее время.

Гризманн не первый год привлекает внимание ведущих клубов Европы. В текущее межсезонье нападающий вел переговоры с "Барселоной". Контракт француза с мадридцами рассчитан до 2022 года, сумма прописанных в нем отступных, согласно информации СМИ, составляет 100 млн евро.

"Знаю, что вы ждали многого, но я всего лишь хочу сказать, что сегодня я решение по своему будущему не объявлю", - заявил Гризманн.

Гризманн выступает за "Атлетико" с лета 2014 года и с тех пор выиграл с командой Суперкубок Испании и Лигу Европы, а также дошел до финала Лиги чемпионов в сезоне-2015/16. На его счету 79 мячей в 142 матчах за команду.

В составе сборной Франции Гризманн дебютировал в феврале 2014 года, он принимал участие в чемпионате мира в Бразилии, где команда дошла до четвертьфинала, был признан игроком домашнего чемпионата Европы 2016 года, на котором французы проиграли в финале португальцам. На его счету 20 мячей в 54 встречах за сборную.