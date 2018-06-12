Ибрагимович может приехать не в качестве игрока

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12 июня, 16:02
Сборная Швеции по футболу прилетела в Геленджик для участия в чемпионате мира
Футболисты сборной Швеции
© EPA-EFE/ADAM IHSE SWEDEN OUT
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На вечер вторника у команды запланирована открытая тренировка

ГЕЛЕНДЖИК, 12 июня. /ТАСС/. Футболисты и тренерский штаб сборной Швеции прилетели в Геленджик для участия в чемпионате мира.

Шведская команда будет жить в Геленджике и проводить тренировочные занятия на местном стадионе "Спартак". На вечер вторника запланирована открытая тренировка. Перед чемпионатом мира шведская команда сыграла два товарищеских матча на родине со сборными Дании и Перу, обе встречи завершились со счетом 0:0. В текущем календарном году сборная Швеции не одержала ни одной победы, в марте уступив командам Чили (1:2) и Румынии (0:1).

На чемпионате мира сборная Швеции сыграет в группе F с командами Южной Кореи (18 июня, Нижний Новгород), Германии (23 июня, Сочи) и Мексики (27 июня, Екатеринбург). В обновленном рейтинге Международной федерации футбола шведы занимают 24-е место.

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Сборная Швеции не принимала участия в чемпионатах мира с 2006 года. Перед началом отборочного турнира ЧМ-2018 в команде произошла смена тренера - место Эрика Хамрена, возглавлявшего сборную с 2009 года, занял Янне Андерссон. Завершили свои выступления за шведскую команду лучший бомбардир в истории национальной сборной Златан Ибрагимович, бывший полузащитник "Спартака" Ким Чельстрем, игрок ЦСКА Понтус Вернблум и бессменный основной вратарь Андреас Исакссон. По ходу отборочного турнира от выступлений за национальную команду отказался защитник Оскар Вендт.

В заявке сборной Швеции на чемпионат мира нет ни одного представителя местного чемпионата. В состав попали два представителя "Краснодара" - капитан Андреас Гранквист и полузащитник Виктор Классон.

В отборочном турнире сборная Швеции заняла второе место в группе, уступив первую строчку французам и опередив команды Нидерландов, Болгарии, Белоруссии и Люксембурга. В стыковых матчах подопечные Андерссона переиграли сборную Италии (1:0, 0:0). Автор единственного мяча в противостоянии Якоб Юханссон не поможет команде на чемпионате мира из-за травмы крестообразных связок, полученной в ответной встрече с итальянцами.

Ибрагимович может приехать не в качестве игрока

Главный тренер Андерссон на протяжении двух последних лет отвечал на многочисленные вопросы о возвращении Ибрагимовича одинаково. Он заявлял, что уважает решение футболиста завершить карьеру в сборной и думает о том, как построить команду без него. По словам Андерссона, он не общался с Ибрагимовичем по ходу отборочного цикла. 26 апреля Шведский футбольный союз официально объявил о том, что Ибрагимович не сыграет на чемпионате мира в России.

Сам футболист сообщал, что приедет в Россию на турнир, но не уточнил в каком статусе. Он является лицом компании Visa - официального партнера ФИФА в проведении чемпионата мира. Его образ точно будет присутствовать на турнире, а вопрос посещения России по-прежнему остается открытым. 36-летний футболист, ныне выступающий за американский "Лос- Анджелес Гэлакси", провел 116 матчей за сборную Швеции и с 62 мячами является лучшим бомбардиром в ее истории.

Лучшим результатом сборной Швеции на чемпионатах мира является выход в финал домашнего турнира 1958 года, где хозяева уступили команде Бразилии (2:5), в составе которой играл Пеле. В 1960 и 1994 годах шведы завоевывали бронзу мировых первенств, а в 1992 дошли до полуфинала домашнего чемпионата Европы.

Матчи чемпионата мира пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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