Вице-президент Бразильской конфедерации футбола сомневается, что Пеле посетит открытие ЧМ

В понедельник Пеле должен был встретиться со студентами МГУ имени М. В. Ломоносова, но его визит был отменен

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Вице-президент Бразильской конфедерации футбола Фернандо Сарни сомневается, что трехкратный чемпион мира Пеле прилетит в Москву на матч открытия мирового первенства 2018 года. Об этом Сарни рассказал ТАСС.

В понедельник Пеле должен был встретиться со студентами Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова, но его визит был отменен.

"Пеле должен был прилететь в воскресенье вечером, но из- за плохого самочувствия остался в Бразилии. Я говорил с ним, он сказал, что оценит свое самочувствие во вторник и примет решение. Но мне все же кажется, что он не прилетит на открытие", - сказал Сарни.

Пеле в декабре 2015 года перенес операцию на бедре. В декабре прошлого года бразилец прилетал в Москву на церемонию жеребьевки финального турнира, он передвигался с помощью инвалидной коляски. Матч открытия чемпионата мира пройдет 14 июня.

Пеле - лучший футболист ХХ века по версии Международной федерации футбола (ФИФА). В 1999 году Международный олимпийский комитет признал бразильца спортсменом столетия, хотя тот ни разу не принимал участия в Олимпийских играх. Пеле является единственным в мире игроком, трижды побеждавшим на чемпионатах мира по футболу. Он завоевал свои титулы на мировых первенствах в Швеции (1958), Чили (1962) и Мексике (1970), где признавался лучшим игроком турнира.

За карьеру Пеле, являющийся лучшим бомбардиром в мировой футбольной истории, забил 1281 гол в 1363 матчах. На клубном уровне он выступал за бразильский "Сантос" (с 1956 по 1974 год) и "Нью-Йорк Космос" из США (1975-1977).