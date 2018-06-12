Мидо: Салах готов сыграть во втором тайме матча с уругвайцами и весь матч с россиянами

В понедельник Салах провел первую тренировку после травмы плеча, которую получил 26 мая в финале Лиге чемпионов

МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Форвард сборной Египта и английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах, который восстанавливается после травмы плеча, сможет выйти во втором тайме первого матча национальной команды на чемпионате мира против уругвайцев и после провести всю встречу с россиянами. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий египетской сборной Мидо.

Салах, ставший в этом сезоне лучшим бомбардиром английской премьер-лиги, сейчас находится в расположении национальной сборной, которая готовится к чемпионату мира в Грозном. В понедельник он провел первую тренировку после травмы, которую получил 26 мая в финале Лиге чемпионов. Египтяне начнут чемпионат мира 15 июня матчем со сборной Уругвая, со сборной России они сыграют 19-го числа.

"Надеюсь, что он восстановится к началу турнира. И даже если главный тренер Эктор Купер предпочтет не ставить его на матч с первых минут, он сможет сыграть важную роль во втором тайме. А к матчу с командой России он уже будет полностью готов. Не думаю, что травма серьезно выбьет его из игрового тонуса, ему лишь надо немного практики", - сказал Мидо.

"Безусловно, ему по силам стать одной из звезд этого турнира, поскольку он входит в число лучших футболистов мира", - добавил он.

Собеседник агентства добавил, что главной задачей сборной Египта на чемпионате мира является попадание в число двух лучших команд на групповом этапе, что позволит выйти в плей-офф чемпионата мира. "У нас хорошо организованная команда, которую непросто победить. Если мы удачно начнем встречу с уругвайцами, устоим в первые 20-25 минут, то у нас будут хорошие шансы", - отметил Мидо.

Сборная Египта сыграет в группе А против команд Уругвая (15 июня, Екатеринбург), России (19 июня, Санкт-Петербург) и Саудовской Аравии (25 июня, Волгоград). Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.