Вице-президент федерации: сочинские пляжи напоминают бразильским футболистам о родине

Сборная Бразилии по футболу во время чемпионата мира живет и тренируется в Сочи

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Сочинские пляжи напоминают футболистам сборной Бразилии о родине. Об этом ТАСС рассказал вице-президент Бразильской конфедерации футбола Фернандо Сарни.

Сборная Бразилии прилетела в Россию в ночь на понедельник. Накануне нападающий Неймар опубликовал в Instagram фото с сочинского пляжа. Сборная Бразилии на турнире сыграет в группе E с командами Швейцарии (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рики (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербии (27 июня, Москва, стадион "Спартак").

"Вчера у команды был выходной, многие игроки пошли на пляж. Футболисты всем довольны, им нравится отель, тренировочные поля, погода и сочинский пляж. Благодаря морю мы в России можем чувствовать себя ближе к дому. Здесь не так просто найти место, которое было бы похоже на Бразилию, не забывайте об этом", - сказал Сарни.

Пятикратные чемпионы мира во время турнира живут в отеле "Swissotel Resort Сочи Камелия", а тренируются на стадионе базы "Юг-Спорт". "База очень хорошая, мы получили все, о чем просили", - добавил он.

Сарни рассказал, что бразильская делегация привезла с собой 2600 кг мяса. "Также мы привезли с собой бобы, а вот рис купили уже в России", - добавил Сарни.

Собеседник ТАСС рассказал, что бразильские футболисты чувствуют себя фаворитами предстоящего чемпионата мира. "Игроки уверены в себе, но это точно не самоуверенность. Мы хотим выйти в финал, не имеет значения, кто будет нашим соперником", - сказал он.