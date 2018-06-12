Путин в преддверии ЧМ-2018 посетит конгресс FIFA и концерт звезд оперы на Красной площади

В концерте примут участие Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Анна Нетребко и другие

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду, 13 июня, примет участие в заседании 68-го конгресса Международной федерации футбола (FIFA), а также посетит оперный гала-концерт на Красной площади в честь чемпионата мира по футболу. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"13 июня Владимир Путин примет участие в заседании 68-го конгресса Международной федерации футбола (FIFA), который пройдет в Экспоцентре накануне старта чемпионата мира по футболу 2018. Вечером этого же дня на Красной площади Владимир Путин посетит гала-концерт звезд мировой оперной сцены, приуроченный к проведению чемпионата мира по футболу 2018", - говорится в сообщении.

В концерте примут участие Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Анна Нетребко и другие представители классического репертуара.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 городов.