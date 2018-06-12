Дзюба приложит максимум усилий, чтобы доказать свою состоятельность в сборной России на ЧМ

Нападающий не вышел на поле в товарищеском матче с командой Турции (1:1), в игре со сборной Австрии он вышел на замену на 72-й минуте встречи

НОВОГОРСК /Московская область/, 12 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба заявил, что выложится на 300% процентов, чтобы доказать свою состоятельность в сборной России на домашнем чемпионате мира. Такое мнение он высказал журналистам.

Во вторник российская команда провела очередную тренировку в подмосковном Новогорске. В товарищеском матче со сборной Австрии (0:1) Дзюба вышел на замену на 72-й минуте игры. Во встрече с командой Турции (1:1) форвард на поле не выходил.

"Мне некомфортно на скамейке, чтобы я был за спортсмен, если бы было иначе. Мы пришли к такому выводу, что мы, 23 футболиста, здесь как единое целое, как братья. Нам нужно быть готовыми, чтобы подменить партнера, играть за сборную России - это огромная честь. Я хочу большего и жду любого шанса, как только его дадут, то приложу 300 процентов, чтобы доказать свою состоятельность", - сказал Дзюба.

"Да, матчи с австрийцами и турками могли напугать, - продолжил футболист. - У нас есть план, да, не все получается, но это подготовительная работа. Нас ждут три матча в группе, это три финала для нас. А уже после них будем подводить итоги и что-то говорить".

На групповом этапе чемпионата мира подопечные Станислава Черчесова сыграют в группе А со сборными Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара). "Фамилий я не знаю, но у них [команды Саудовской Аравии] очень хороший игрок под 7-м номером в центре поля, техничный центральный защитник. Они любят играть на контратаках, очень быстрые и мобильные ребята. У нас есть план на игру, есть варианты, что будем делать", - сказал Дзюба.

"Мы смотрим позитивно на турнир, знаем, что страна нас любит и верит в нас. Отчасти мы сами виноваты в том, что есть какой-то негативный фон. Этот турнир огромный шанс для нас "развернуть" болельщиков и многих людей, которые в нас не верят", - заключил нападающий. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.