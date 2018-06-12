Ограничения около стадиона "Спартак"

Некоторые ограничений будут действовать только в дни матчей, другие распространяются на время проведения всего чемпионата

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Улицы, переулки и набережные вблизи стадионов "Лужники" и "Спартак", а также в районе Воробьевых гор, где организована фан-зона для болельщиков, перекроют в связи с началом чемпионата мира по футболу. Ряд ограничений будут действовать только в дни матчей, другие распространяются на время проведения всего чемпионата, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента транспорта.

"За день до проведения и в дни матчей - 13-14, 16-17, 19-20, 25-26, 30 июня, а также 1, 10-11, 14-15 июля будет закрыт проезд по участкам улиц Доватора, Ефремова, Проектируемый проезд №2309, 10-летия Октября, 3-я Фрунзенская улица. На весь период проведения чемпионата мира будет закрыт съезд с внешней стороны Третьего транспортного кольца (ТТК) на Новодевичью набережную. Кроме того, на весь период проведения матчей будут закрыты для проезда улица Лужники и Лужнецкая набережная", - сказали в пресс-службе.

В дни матчей будут также закрыты съезды с внутренней стороны ТТК в районе стадиона "Лужники" на улицу Хамовнический Вал и с внешней стороны ТТК на Комсомольский проспект. "За день до проведения и в дни матчей - 13-14, 16-17, 19-20, 25-26, 30 июня и 1, 10-11, 14-15 июля транспорту без пропуска запрещено выезжать на Абрикосовский переулок, Малый Саввинский переулок, Новодевичий проезд, улицу Савельева, Усачевский переулок, Учебный переулок, Фрунзенскую набережную, а также на участки улиц Кооперативная, 10-летия Октября, Большая Пироговская, Ефремова, Малая Пироговская, Погодинская, Усачева, Хамовнический Вал", - добавили в пресс-службе.

В департаменте также обратили внимание, что за день до проведения и в дни матчей - 13-14, 16-17, 19-20, 25-26, 30 июня, а также 1, 10-11, 14-15 июля автомобилям будет запрещено выезжать на Лужнецкий проезд, Новодевичью набережную, Ростовскую набережную, Саввинскую набережную, улицу Хамовнический вал (от Новодевичьей набережной до Комсомольского проспекта)

В межматчевые дни ограничения на проезд транспорта по данным участкам отменяется.

Ограничения около стадиона "Спартак"

Около стадиона "Спартак" в дни проведения матчей - 16, 19, 23, 27 июня и 3 июля будет запрещено движение без пропуска по Волоколамскому проезду, проезду Стратонавтов, Сходненскому тупику. Будет закрыт разворот на дублере Волоколамского шоссе (по направлению в сторону области) на пересечении с Волоколамским проездом. Ограничения движения будут действовать только в дни матчей.

С 14 июня по 15 июля будет ограничено движение для автомобилистов в районе Воробьевых гор, где организована фан-зона. "Движение ограничат на участках улицы Косыгина, Мичуринского проспекта, Университетского проспекта. Нельзя будет проехать по Университетской площади", - отметили в пресс-службе.

Проезд закроют для автомобилистов, у которых не будет пропуска, на улицах Академика Самарского, Академика Хохлова, Колмогорова, Лебедева, Менделеевская, Мичуринской аллее, а также на участках улицы Косыгина и Университетского проспекта.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.