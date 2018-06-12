Лунев отметил атакующую игру сборной Саудовской Аравии перед матчем ЧМ-2018

Сборная России сыграет с командой Саудовской Аравии в матче открытия турнира 14 июня

НОВОГОРСК /Московская область/, 12 июня. /ТАСС/. Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев отметил атакующую игру команды Саудовской Аравии перед стартовым матчем чемпионата мира. Такое мнение он высказал журналистам.

Во вторник сборная России провела очередную тренировку в подмосковном Новогорске. На групповом этапе чемпионата мира подопечные Станислава Черчесова сыграют в группе А со сборными Саудовской Аравии (14 июня, Москва), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

"Команда Саудовской Аравии играет вперед, неплохо бежит. Не та команда, которая окапывается в обороне и ждет своего шанса в контратаке. Они пытаются играть в атакующий футбол, с такими приятно играть", - сказал Лунев.

Вратарь отметил, что в случае поражения от команды Саудовской Аравии, он не ждет повторения беспорядков 2002 года в Москве, когда россияне проиграли японцам на чемпионате мира. "Надеюсь, что такого не случится. Верю, что мы сможем победить и будем приносить нашим болельщикам позитивное настроение", - отметил Лунев.

"С нетерпением жду чемпионата мира, - продолжил он. - Да, небольшая нервозность присутствует, но в целом обычное рабочее настроение, ждем большего праздника. Сильной стороной нашей сборной считаю командную игру, мы бьемся друг за друга".

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.