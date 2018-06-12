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12 июня, 14:48
Новая станция метро "Стрелка" открылась в Нижнем Новгороде к ЧМ-2018
© Михаил Солунин/ТАСС
© Михаил Солунин/ТАСС
© Михаил Солунин/ТАСС
© Михаил Солунин/ТАСС
© Михаил Солунин/ТАСС
© Михаил Солунин/ТАСС
© Михаил Солунин/ТАСС
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От новой станции метро теперь можно добраться до парка на Стрелке, Мещерского озера, Волжской набережной и к стадиону "Нижний Новгород"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июня. /ТАСС/. Новая станция метро "Стрелка", построенная к чемпионату мира по футболу, торжественного открылась во вторник в Нижнем Новгороде. Первый поезд с пассажирами прибыл на станцию, передает корреспондент ТАСС.

"Стрелка" - это особенная станция, благодаря ей горожане и гости города смогут комфортно добраться из всех точек Нижнего Новгорода к местам отдыха, которые были подготовлены к чемпионату: парку на Стрелке, Мещерскому озеру, Волжской набережной и, конечно, стадиону "Нижний Новгород", - сказал журналистам на церемонии открытия врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.

Строительство станции началось в июне 2015 года, стоимость объекта превысила 11 млрд рублей. По словам мэра города Владимира Панова, строительство "Стрелки" оценивается примерно как годовой доход бюджета Нижнего Новгорода.

Планируется дальнейшее развитие метрополитена, уже подготовлены проекты по строительству станций "Оперный театр" и "Сенная", а также продлению Сормовско-Мещерской линии до станций "Волга" и "Сормовская", рассказал Панов. Сроки строительства новых городских станций метро пока не определены.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Нижнем Новгороде.

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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