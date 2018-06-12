Дзюба: сборная России по футболу не должна бояться соперников на домашнем чемпионате мира

На групповом этапе чемпионата мира россияне сыграют в группе А со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая

НОВОГОРСК /Московская область/, 12 июня. /ТАСС/. Игроки сборной России по футболу должны справиться с волнением перед стартом домашнего чемпионата мира, команде не нужно бояться соперников на турнире. Такое мнение журналистам высказал форвард национальной команды Артем Дзюба.

Во вторник сборная России провела очередную тренировку в подмосковном Новогорске. На групповом этапе чемпионата мира подопечные Станислава Черчесова сыграют в группе А со сборными Саудовской Аравии (14 июня, Москва), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

"Разговора [с партнерами о психологическом состоянии команды] еще не было, он, думаю будет ближе к игре. Сейчас еще мало кто до конца понимает и ощущает, что его ждет. Многие поймут, когда команда уже приедет в "Лужники", увидят ажиотаж. Нужно справиться с волнением, потому что у нас много молодых ребят, у которых это первый или второй такой турнир", - сказал Дзюба.

"Если говорить начистоту, то сборная России особо никогда не выходила из группы, - продолжил футболист. - Такое ощущение, что раньше она постоянно это делала, а сейчас собралась самая слабая команда в истории России. Это немного оскорбляет и обижает. Мы соберем всех, переговорим, мы должны перенести этот мандраж и волнение в пользу себя, пусть боится наш соперник".

Дзюба добавил, что болельщики должны стать дополнительны игроком команды. "У нас будет 12-й игрок, и я хочу, чтобы он болел за нас сердцем и душою. Болейте за нас, переживайте, а потом будете судить", - заключил он.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.