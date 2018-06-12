Президент Киргизии примет участие в церемонии открытия ЧМ-2018

Церемония состоится 14 июня на стадионе "Лужники"

БИШКЕК, 12 июня. /ТАСС/. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков примет участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщила во вторник пресс-служба главы киргизского государства.

"В рамках визита глава государства примет участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу, которая пройдет 14 июня в Москве", - говорится в сообщении.

Также запланированы двухсторонние переговоры руководителей двух стран. "Ожидается двусторонняя встреча Жээнбекова с президентом России [Владимиром] Путиным, где они обсудят вопросы двустороннего сотрудничества", - отмечается в документе.

Открытые чемпионата состоится 14 июня. Сборная России сыграет против команды Саудовской Аравии в "Лужниках".