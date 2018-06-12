Дзюба: безразличных в составе сборной России по футболу на ЧМ-2018 не будет

На групповом этапе турнира россияне сыграют со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая

НОВОГОРСК /Московская область/, 12 июня. /ТАСС/. Безразличных в составе команды России на домашнем чемпионате мира по футболу не будет. Такое мнение журналистам высказал нападающий национальной команды Артем Дзюба.

Во вторник сборная России провела очередную тренировку в подмосковном Новогорске. После товарищеских матчей с командами Австрии (0:1) и Турции (1:1) сборная подверглась критике в российских СМИ.

"Нам необходима поддержка всей страны, а мы положим на алтарь победы всё. Будем биться, сражаться и играть в футбол. Я не читаю СМИ, люблю посмотреть вечером "Матч ТВ". Знаете, такой фон, как будто вы [журналисты] - наши враги", - сказал Дзюба.

"Мы на берегу, еще ничего не началось, а вам [журналистам] уже постоянно что-то не нравится, - продолжил футболист. - У нас тоже болит душа, и мы работаем и готовимся, чтобы порадовать страну. Уверяю, что безразличных на поле у нас не будет".

На групповом этапе чемпионата мира подопечные Станислава Черчесова сыграют в группе А со сборными Саудовской Аравии (14 июня, Москва), Египта (19 июня, Санкт- Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).