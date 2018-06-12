Дзюба: футболисты сборной России мечтают и хотят выиграть домашний чемпионат мира

Игрок отметил, что первоначальной задачей российской команды является выход из группы

НОВОГОРСК /Московская область/, 12 июня. /ТАСС/. Сборная Россия по футболу хочет и мечтает победить на домашнем чемпионате мира, который стартует в стране через два дня. Об этом журналистам сказал нападающий национальной команды Артем Дзюба.

Во вторник сборная России провела очередную тренировку в подмосковном Новогорске. Команда начала подготовку к чемпионату мира 19 мая.

"Мы здесь месяц почти пашем не для того, чтобы проиграть и вылететь с турнира. Мы, как и все 32 команды, мечтаем и хотим выиграть этот турнир, но все хотят постепенно решать задачи. Наша задача выйти из группы, и сейчас нам необходима поддержка всех", - сказал Дзюба.

На групповом этапе чемпионата мира подопечные Станислава Черчесова сыграют в группе А со сборными Саудовской Аравии (14 июня, Москва), Египта (19 июня, Санкт- Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).