Игрок: командный дух и жесткая дисциплина являются козырями сборной Исландии на ЧМ-2018

Сборная Исландии в группе D сыграет с командами Аргентины, Нигерии и Хорватии

ГЕЛЕНДЖИК /Краснодарский край/, 12 июня. /ТАСС/. Преимуществом сборной Исландии на чемпионате мира по футболу станут сильный командный дух, командная игра и жесткая дисциплина. Такое мнение ТАСС высказал голкипер исландцев Фредерик Шрам.

"Если посмотреть на то, как хорошо мы выступили на Евро-2016 и в отборочных матчах чемпионата мира, мы - хорошая команда, хорошо организованы, у нас сильный командный дух, мы всегда боремся до конца", - сказал Шрам.

Мнения о том, что именно дисциплина и командный дух могут стать сильной стороной сборной Исландии на чемпионате, придерживаются также Рунер Рунерссон и Альфред Финнбогасон. "Мы играем командой, а не по отдельности. И это самое важное для нас", - отметил Руннерсон.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Исландии в группе D сыграет с командами Аргентины (16 июня, Москва, "Спартак"), Нигерии (22 июня, Волгоград) и Хорватии (26 июня, Ростов-на- Дону).