Дзюба призвал поддержать футболистов сборной России перед ЧМ-2018

Во вторник сборная России провела очередную тренировку в подмосковном Новогорске

НОВОГОРСК /Московская область/, 12 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба во время общения с журналистами призвал поддержать команду перед стартующим через два дня в стране чемпионатом мира по футболу.

Во вторник сборная России провела очередную тренировку в подмосковном Новогорске. После товарищеских матчей с командами Австрии (0:1) и Турции (1:1) сборная подверглась критике в российских СМИ.

"Смотрю на то, что происходит вокруг сборной - немного негативный фон. Хотел попросить вас [журналистов], чтобы вы нас поддержали. Турнир еще не начался, а вы уже немного агрессивно ведете себя с нами. Давайте турнир начнется, турнир закончится, и вы будете делать выводы, кто и как выступил", - сказал Дзюба.

"Сейчас я прошу объединиться нашу страну, потому что нас ждет праздник футбола. Много миллионов людей будут болеть за нас", - добавил форвард сборной России.

Он отметил, что к национальной команде нужно проявлять больше уважения. "Очень много скептиков, очень много негатива вокруг, а нужно сплотиться вокруг команды. Я вас прошу, давайте добавим немного уважения к нам, а мы будем уважительно относиться к вам. Потому что мы все - единое целое, а быть порознь никому плюсом не будет", - заключил Дзюба.

На групповом этапе чемпионата мира подопечные Станислава Черчесова сыграют в группе А со сборными Саудовской Аравии (14 июня, Москва), Египта (19 июня, Санкт- Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).