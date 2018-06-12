Сборная Саудовской Аравии провела последнее занятие в Петербурге перед игрой с россиянами

Сборная Саудовской Аравии сыграет в группе А с командами России, Уругвая и Египта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Сборная Саудовской Аравии провела во вторник последнюю перед матчем с командой России тренировку в Санкт-Петербурге, вечером команда вылетит в Москву. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

После открытой тренировки на стадионе "Петровский" в воскресенье футболисты два дня занимались на тренировочной базе "Зенита" в Удельном парке в закрытом режиме. Оба дня журналисты смогли понаблюдать за тренировкой первые 15 минут, после чего удалялись по просьбе тренерского штаба.

Тренировка во вторник проходила в быстром темпе, очень эмоционально. Тренер подбадривал футболистов громкими командами, требуя четкости и скорости исполнения заданий. Вратари тренировались отдельно - отрабатывали прием мяча в броске, стоя и в падении.

Игроки занимались на поле с натуральным газоном, который был специально подготовлен, подстрижен и полит перед тренировкой. Погода оба дня была комфортной.

Сборная Саудовской Аравии сыграет в группе А с командами России (14 июня, Москва, "Лужники"), Уругвая (20 июня, Ростов-на-Дону) и Египта (25 июня, Волгоград).

На время участия в ЧМ-2018 команда Саудовской Аравии разместилась в Санкт-Петербурге в Гранд-отеле "Европа". Как рассказали ТАСС в пресс-службе отеля, к ее приезду были подготовлены все необходимые гостям из мусульманских стран атрибуты - в номерах положены тома Корана, компасы и специальные молельные коврики, в ресторанах расширено халяльное меню.