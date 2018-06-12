Коке: игроки сборной Испании с нетерпением ждут старта ЧМ-2018 и матча с португальцами

На групповом этапе испанская команда сыграет против сборных Португалии, Ирана и Марокко

КРАСНОДАР, 12 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Испании с нетерпением ждут старта чемпионата мира по футболу в России и первого матча со сборной Португалии, сказал на пресс-конференции в Краснодаре полузащитник испанской команды Коке.

"Мы все хотим, чтобы быстрее начался первый матч, чтобы начался чемпионат, чтобы делать все на максимуме. И мы все готовы на 100% выкладываться на поле в первом матче и последующих играх", - сказал Коке.

Отвечая на вопрос, готовит ли сборная Испании план, чтобы остановить лидера португальской сборной Криштиану Роналду, Коке ответил: "Мы готовимся ко всему, чтобы быть сильными все вместе. Конечно, мы изучаем соперника и подстраиваемся под его игру, и не только Криштиану, но и всех остальных. Криштиану может выиграть матч, нужно быть с ним начеку, но у них есть [и другие] хорошие игроки, это действующий чемпион Европы".

Сборная Испании располагается на базе академии ФК "Краснодар". На групповом этапе испанская команда сыграет против сборных Португалии (15 июня, Сочи), Ирана (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград).