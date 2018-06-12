Коке: футболисты "Атлетико" хотят, чтобы Гризманн остался в команде

Ранее сообщалось, что Гризманн может перейти в испанскую "Барселону"

КРАСНОДАР, 12 июня. /ТАСС/. Игроки мадридского футбольного клуба "Атлетико" будут рады, если нападающий сборной Франции Антуан Гризманн останется в команде. Об этом сообщил журналистам полузащитник "Атлетико" и сборной Испании Коке.

Ранее сообщалось, что Гризманн может перейти в "Барселону".

"Я бы хотел, чтобы игрок такого уровня остался с нами. Он отлично знаком с нашим клубом, он очень важный игрок для нашей команды, - сказал Коке. - Гризманн уже много лет с нами, у него все получается хорошо. И не только я, но и все ребята в "Атлетико" хотят, чтобы он остался".

Гризманн перешел в "Атлетико" из испанского клуба "Реал Сосьедад" в 2014 году. В завершившемся сезоне чемпионата Испании форвард провел 32 матча, в которых забил 19 голов и сделал девять голевых передач. В Лиге Европы он провел восемь матчей, отличившись шесть раз. Нападающий был признан лучшим игроком финального матча, в котором "Атлетико" разгромил "Марсель" (3:0).