Футболист сборной Испании Карвахаль приступил к тренировкам после травмы

Карвахаль получил повреждение в столкновении с защитником "Ливерпуля" Эндрю Робертсоном в финальном матче Лиги чемпионов в мае

КРАСНОДАР, 12 июня. /ТАСС/. Защитник сборной Испании по футболу и мадридского "Реала" Дани Карвахаль приступил к тренировкам после травмы. Об этом на пресс-конференции в Краснодаре сообщил полузащитник сборной Испании Коке.

В финале Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и "Ливерпулем" Карвахаль получил травму в столкновении с защитником английской команды Эндрю Робертсоном. Испанец не смог доиграть матч и был заменен в первом тайме. Позднее сообщалось, что он будет восстанавливаться после повреждения на базе сборной Испании и сможет вернуться в строй к началу турнира.

"Посмотрим, может быть, Карвахаль будет готов к первому матчу. Сегодня он начал тренироваться", - сказал Коке.

Сборная Испании во время ЧМ-2018 живет и тренируется на базе академии ФК "Краснодар". На групповом этапе испанская команда сыграет против сборных Португалии (15 июня, Сочи), Ирана (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград).