Исландская футбольная ассоциация высоко оценила безопасность на стадионах ЧМ-2018

Специалист службы безопасности исландской организации Видир Рейниссон отметил, что посетил стадионы перед турниром

ГЕЛЕНДЖИК /Краснодарский край/, 12 июня. /ТАСС/. Российские власти смогли обеспечить высокий уровень безопасности на стадионах, где предстоит играть сборной Исландии во время чемпионата мира по футболу, а также на базе команды в Геленджике. Такое мнение высказал во вторник ТАСС специалист службы безопасности Исландской футбольной ассоциации Видир Рейниссон.

"Мы осмотрели стадионы перед чемпионатом мира. Мы остались довольны их системами безопасности. Российские власти сделали их очень хорошо", - сказал во вторник ТАСС Рейниссон.

Он отметил, что оценивал стадионы не дистанционно, а побывал на них перед началом соревнований. По его словам, уровень систем безопасности на объектах чемпионата в России очень высок. "У нас нет никаких опасений относительно безопасности [на стадионах]", - отметил Рейниссон.

Он добавил, что уровень безопасности повлиял и на выбор тренировочной площадки. По его словам, исландцы искали базу в небольшом населенном пункте, где при этом было бы достаточно открытого пространства. И сейчас руководители сборной "счастливы, что выбрали Геленджик".

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Исландии в группе D сыграет с командами Аргентины (16 июня, Москва, "Спартак"), Нигерии (22 июня, Волгоград) и Хорватии (26 июня, Ростов-на- Дону).