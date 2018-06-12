Ерохин: сборная России по футболу выйдет на хороший уровень физической готовности к ЧМ

В последних двух играх российская команда проиграла австрийцам (0:1) и сыграла вничью с турками (1:1)

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу подойдет к домашнему чемпионату мира на хорошем уровне физической готовности. Об этом в интервью ТАСС заявил полузащитник команды Александр Ерохин.

В последних двух играх команда Станислава Черчесова проиграла австрийцам (0:1) и сыграла вничью с турками (1:1).

"План на сборы был похож на тот, что был перед Кубком конфедераций. Тогда команда выглядела достаточно свежо, по движению и энергичности вопросов не было. Так что, уверен, и в этом году физическая готовность будет на хорошем уровне", - считает Ерохин.

Команда, по мнению полузащитника, не испытывает проблем с тем, что перед турниром перешла на схему с четырьмя защитниками.

"На самом деле почти все футболисты привыкли к такому переходу (от одной схемы к другой и наоборот - прим. ТАСС) у себя в клубах. Только в ЦСКА чаще используют схему с пятью защитниками, а в "Краснодаре" - с четырьмя. Так что дискомфорта от этого не испытываем. Опять же, тренерский штаб четко объясняет, кто и где должен находиться в той или иной игровой ситуации", - сказал он.