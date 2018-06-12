Аршавин: ЧМ-2018 должен заставить российских детей пойти в футбольные секции

Бронзовый призер чемпионата Европы также отметил, что российская команда способна выйти в плей-офф мирового первенства

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Проведение чемпионата мира в России должно заставить местных детей посещать секции футбола. Такое мнение журналистам высказал бронзовый призер чемпионата Европы, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА Андрей Аршавин.

Чемпионат мира стартует 14 июня и закончится 15 июля. Турнир пройдет в 11 городах страны.

"Хочу, чтобы сборная Россия как минимум вышла из группы. Но главное, чтобы турнир заразил детишек, они пошли в секции и стали заниматься футболом, - сказал Аршавин. - У сборной России достаточно сильный состав, чтобы выйти из группы. Я бы лично выделил Александра Головина и Федора Смолова".

В матче открытия турнира сборная России сыграет против команды Саудовской Аравии 14 июня в "Лужниках". "Лужники", судя по фотографиям, - супер. Надеюсь, сборная России победит в матче с Саудовской Аравией, и будет большой праздник. Я же буду поддерживать сборные Франции и Бразилии", - отметил он.

Аршавин выступает за казахстанский "Кайрат", куда он перешел весной 2016 года из краснодарской "Кубани". Основную часть карьеры он провел в санкт-петербургском "Зените", с которым три раза выиграл золотые медали чемпионата России, дважды - серебряные, один раз - бронзовые, в 2003 году стал обладателем Кубка премьер-лиги, а в 2008-м - Суперкубка России. В сезоне-2007/08 нападающий помог команде завоевать Кубок УЕФА, а затем в составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года. За национальную сборную провел 74 матча и забил 17 голов. В 2009 году Аршавин перешел в лондонский "Арсенал", в котором провел четыре года.