Ерохин: опытные футболисты сборной России проводят аналогии с командой образца ЧЕ-2008

Сборная России продолжает готовиться к домашнему чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Опытные игроки сборной России по футболу проводят аналогии между нынешней командой и той, которая в 2008 году дошла до полуфинала чемпионата Европы. Об этом в интервью ТАСС рассказал полузащитник российской сборной Александр Ерохин.

Сборная России продолжает готовиться к домашнему чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля. Из команды, которая в 2008 году выиграла бронзу Евро, сейчас в ней есть вратари Игорь Акинфеев и Владимир Габулов, защитник Сергей Игнашевич и полузащитник Юрий Жирков.

"На самом деле важно, что ребята, выступавшие на том Евро, сейчас в команде. Они могут поделиться своим опытом, теми эмоциями, которые пережили тогда. Проводят между командами аналогию в плане настроя, менталитета, желания, самоотдачи. Сейчас в команде хороший сплав опыта и молодости", - поделился Ерохин.

34-летний Габулов зимой перешел в бельгийский "Брюгге", получив первый опыт выступления за границей. "Спрашивал у него про чемпионат, быт, тренировочный процесс. Володя рассказывал, что есть различия. В чемпионате Бельгии более открытый футбол, команды атакуют вне зависимости от счета в матче, это особенность первенства, и любому футболисту нужно время, чтобы адаптироваться", - рассказал Ерохин.

"При этом он стал чемпионом страны, был основным вратарем команды. Это говорит о нем, как о большом профессионале", - добавил он.