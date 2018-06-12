Футболист Бехич: сборная Австралии может противопоставить французам командную игру

Матч группового этапа чемпионата мира между сборными Австралии и Франции пройдет в Казани 16 июня

КАЗАНЬ, 12 июня. /ТАСС/. Сборная Франции по футболу является серьезным соперником с хорошим подбором игроков, но команде Австралии в матче чемпионата мира может помочь хорошая командная игра. Такое мнение журналистам высказал защитник австралийской национальной сборной Азиз Бехич.

Матч группового этапа чемпионата мира между сборными Австралии и Франции пройдет в Казани 16 июня. Австралийцев тренирует голландец Берт ван Марвейк, который пришел в команду вместо Ангела Постекоглу в январе этого года, подписав с местной федерацией контракт до конца ЧМ-2018.

"Последние сборы были хорошим периодом для нас, так как они помогли нам усвоить методику нового тренерского штаба и должны помочь в плане командной игры. Встреча с французами станет хорошей проверкой для нас: у соперника достаточно опытных игроков из ведущих лиг, но нам может помочь командная игра", - сказал Бехич.

По мнению нападающего австралийской сборной Мэттью Лекки, против сборной Франции нужно действовать в быстром темпе, особенно на контратаках. "Дисциплина и командный дух должны помочь нам в этой игре, поскольку мы понимаем, что они сильнее нас", - отметил он.

Сборная Австралии прилетела в Казань 10 июня. Команда живет на базе хоккейного клуба "Ак Барс" и тренируется на стадионе "Трудовые резервы". На чемпионате мира сборная Австралии сыграет в группе С, где кроме французов ее соперниками станут сборные Дании (21 июня, Самара) и Перу (26 июня, Сочи).