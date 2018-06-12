Фан-зона в Екатеринбурге станет одной из основных площадок для мероприятий после ЧМ-2018

Зона для болельщиков организована в Центральном парке культуры и отдыха им. Маяковского и вмещает 17 тыс. человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Фан-зона чемпионата мира по футболу, которая откроется 14 июня в Центральном парке культуры и отдыха им. Маяковского в Екатеринбурге, в дальнейшем станет одной из основных площадок для проведения городских мероприятий. Об этом сообщил журналистам заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт.

"Я напомню, что вместимость фан-зоны - 17 тыс. человек, - сказал Швиндт. - Место выбрано неслучайно, мы сразу смотрели с прицелом на элементы наследия. Наверное, самое легкое - провести чемпионат, организовать фан-зону, а потом это все разобрать. Мы понимали, что должна остаться память, и я считаю, что место выбрано удачно - эта площадка вольется в общую инфраструктуру парка Маяковского, и, я думаю, станет одной из основных площадок, где можно проводить большие городские мероприятия".

Он добавил, что на сегодняшний день фан-зона полностью готова к приему болельщиков. "Вы, наверное, видели шикарный экран, классное разрешение, прекрасное звуковое оформление. И я думаю, те, кто не сможет попасть на стадион, нисколько не пожалеют, если придут сюда смотреть матчи чемпионата мира", - отметил Швиндт.

По словам замгубернатора Свердловской области, во время проведения чемпионата мира патрулировать фан-зону ежедневно будут порядка 200 сотрудников правоохранительных органов.

Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге состоятся матчи Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).