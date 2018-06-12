Ерохин: сборная России сделала много невынужденных ошибок в последних двух играх

Российская команда в последних двух играх проиграла австрийцам (0:1) и сыграла вничью с турками (1:1)

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России допускали много невынужденных ошибок в последних перед домашним чемпионатом мира товарищеских матчах, однако игроки сделали выводы. Об этом в интервью ТАСС рассказал полузащитник команды Александр Ерохин.

В последних двух играх команда Станислава Черчесова проиграла австрийцам (0:1) и сыграла вничью с турками (1:1).

"Я бы сказал, что в этих матчах, особенно в первом, с австрийцами, мы совершали много невынужденных ошибок, которые приводили к контратакам соперников или в какой-то момент обрывали наши, - считает Ерохин. - Конечно, результатом недовольны. Мы сделали выводы, разобрали игру и работаем, чтобы исправить ошибки. На тренировках наигрываем то, что хочет видеть от нас тренерский штаб".

"Конечно, мы не удовлетворены результатами, - также отметил он. - Сейчас целенаправленно готовимся к первому матчу, это самая важная игра для нас на данный момент. И вся эта злость, все эмоции должны пойти нам на пользу".

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Россияне сыграют в группе А вместе с командами Саудовской Аравии (14 июня, "Лужники", Москва), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (Самара, 25 июня).