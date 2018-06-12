Бразилец Роналдо считает, что чемпионат мира по футболу в России будет особенным турниром

Двукратный чемпион мира примет участие в церемонии открытия турнира 14 июня

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, должен стать особенным турниром. Такое мнение журналистам высказал бывший нападающий сборной Бразилии, двукратный чемпион мира Роналдо.

Роналдо вместе с Робби Уильямсом и Аидой Гарифуллиной примет участие в церемонии открытия турнира 14 июня.

"Чемпионат мира - особый турнир, самый лучший турнир в истории. Лучшие спортсмены, лучшие тренеры и болельщики приедут в Россию. Выиграть чемпионат мира - это особое ощущение, которое нельзя сравнить ни с чем, - сказал Роналдо. - Думаю, чемпионат в России будет особенным, здесь потрясающие люди".

Фаворитами турнира, по мнению Роналдо, являются сборные Бразилии, Испании и Германии. "Хотя это чемпионат мира - сложный турнир, и есть еще такие команды, как Аргентина и Франция, их нельзя сбрасывать со счетов. Но я надеюсь, что бразильцы наконец выиграют - с 2002 года прошло много времени, и им пора".

Церемония открытия пройдет на московском стадионе "Лужники" и начнется за полчаса до первого матча турнира, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии (начало - 18:00 мск).

Чемпионат мира примут 11 российских городов, турнир завершится 15 июля.