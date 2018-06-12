Месси и Ди Мария пропустили тренировку сборной Аргентины во вторник

На учебно-тренировочном занятии отсутствовали еще восемь аргентинских игроков

БРОННИЦЫ /Московская область/, 12 июня. /ТАСС/. Нападающий Лионель Месси и полузащитник Анхель Ди Мария и еще восемь игроков сборной Аргентины по футболу пропустили тренировку команды во вторник. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Вместе с Месси и Ди Марией на тренировочные занятия не вышли вратарь Вильфредо Кабальеро, защитники Маркос Рохо, Николас Отаменди, Николас Тальяфико, полузащитники Эдуарлдо Сальвио, Хавьер Маскерано, Лукас Биглия и Максимилиано Меса.

Тренировка была открытой для представителей СМИ 30 минут, это время футболисты уделили работе с мячом - короткий пас и выход из-под прессинга.

Первую игру на чемпионате мира сборная Аргентины проведет 16 июня в Москве против команды Исландии. 21 июня аргентинцы в Нижнем Новгороде сыграют против сборной Хорватии, а 26 июня в Санкт-Петербурге встретятся с командой Нигерии.