Сборная России по футболу проводит тренировку в полном составе за два дня до старта ЧМ

Тренировка проходит в подмосковном Новогорске

НОВОГОРСК /Московская область/, 12 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России тренируются в полном составе за два дня до матча открытия чемпионата мира против команды Саудовской Аравии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Тренировка проходит в подмосковном Новогорске. На поле учебно-тренировочного центра занимаются все 23 футболиста, вошедшие в заявку на мировое первенство.

Сборная России начала подготовку к домашнему чемпионату мира 19 мая. С 20 по 31 мая команда тренировалась в Австрии, где 30 мая сыграла с местной сборной (0:1). 5 июня россияне в Москве провели заключительный товарищеский матч перед чемпионатом мира, сыграв вничью со сборной Турции (1:1).

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе подопечные Станислава Черчесова сыграют в группе А вместе со сборными Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).