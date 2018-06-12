Сборная Нигерии по футболу довольна условиями размещения в Ессентуках

Команда Нигерии во время мирового первенства будет жить в санатории "Источник" в Ессентуках

ЕССЕНТУКИ, 12 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Нигерии довольны условиями размещения на тренировочной базе в Ессентуках. Об этом рассказал ТАСС министр физической культуры и спорта Ставропольского края Роман Марков.

Команда прилетела в Россию в понедельник вечером с небольшим опозданием на полтора часа, - вылет из Австрии задерживался. Футболистов встретили в Ессентуках, в санатории "Источник", где они будут жить во время чемпионата мира, уже за полночь. "Нормально встретили, хлебом-солью, в ответном слове они поблагодарили за теплый прием, сказали, что им все понравилось", - рассказывает Марков.

"Футболисты нацелены на победу, говорят, что хотели бы в финале сыграть со сборной России. Сегодня в 17:00 будет открытая тренировка", - рассказал он.

Футболистам была подготовлена культурная программа, однако времени на нее у них может не быть. "Они уже 14 июня улетят вечером в Калининград. 16 июня у них там игра со сборной Хорватии, 17-го вернутся в Ессентуки. Потом игры в Волгограде и Санкт-Петербурге, на знакомство с Кавказскими Минеральными Водами времени не остается", - рассказал Марков.

Во время чемпионата мира сборная Нигерии будет размещаться в Ессентуках, где для этого построена современная тренировочная площадка по стандарту Международной федерации футбола, для проживания футболистам предоставлен санаторий "Источник" - один из лучших в регионе. На мировом первенстве сборная Нигерии сыграет в группе D с командами Хорватии (16 июня, Калининград), Исландии (22 июня, Волгоград) и Аргентины (26 июня, Санкт- Петербург).