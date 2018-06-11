Австралийский футболист Рисдон перенес медовый месяц из-за участия в ЧМ-2018

Сборная Австралии в группе С сыграет с командами Франции, Дании и Перу

КАЗАНЬ, 12 июня. /ТАСС/. Защитник сборной Австралии по футболу Джош Рисдон отложил медовый месяц из-за участия в чемпионате мира в России. Об этом он рассказал журналистам.

Австралийцы сыграют в группе С с командами Франции (16 июня, Казань), Дании (21 июня, Самара) и Перу (26 июня, Сочи).

"Перед свадьбой мы уже знали, что нас ждет, поэтому пришлось отложить медовый месяц. Если есть что-то важнее его, так это чемпионат мира, - сказал Рисдон. - Моя жена полностью поддержала меня, понимает, ради чего я пожертвовал медовым месяцем. После турнира мы проведем с ней вместе пару недель".

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.