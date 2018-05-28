"Саудовская Аравия хорошо готова физически"

Полузащитник национальной команды рассказал о том, в каком состоянии сборная подходит к домашнему чемпионату мира, и о степени своей готовности к турниру

Сборная России по футболу после неудачных результатов в товарищеских матчах с командами Австрии (0:1) и Турции (1:1) предпочла отдалиться от СМИ — общение проходит исключительно в рамках официальных мероприятий. О том, в каком состоянии команда подходит к домашнему чемпионату мира, и о степени своей готовности к турниру ТАСС рассказал полузащитник россиян Александр Ерохин. — На открытую тренировку сборной пришло несколько тысяч человек. Вам понравилось? — Нас очень хорошо поддерживали. Приятно тренироваться в такой атмосфере. Было живое общение с болельщиками — фотографии, автографы. Обстановка была дружелюбной, и это чувствовалось. Думаю, получили удовольствие и мы, и те, кто пришёл на нас посмотреть. — Какие выводы сделали после двух контрольных матчей? — Я бы сказал, что в этих матчах, особенно в первом с австрийцами, мы совершали много невынужденных ошибок, которые приводили к контратакам соперников или в какой-то момент обрывали наши. Конечно, результатом недовольны. Мы сделали выводы, разобрали игру и работаем, чтобы исправить ошибки. На тренировках наигрываем то, что хочет видеть от нас тренерский штаб. — Сборная почти два года наигрывала схему с пятью защитниками, а непосредственно перед турниром и в двух последних играх использовала расстановку в четыре. Как команда воспринимает такие переходы с одной схемы на другую и наоборот? — На самом деле, почти все футболисты привыкли к такому переходу у себя в клубах. Только в ЦСКА чаще используют схему с пятью защитниками, а в "Краснодаре" — с четырьмя. Так что дискомфорта от этого не испытываем. Опять же, тренерский штаб четко объясняет, кто и где должен находиться в той или иной игровой ситуации.

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— У многих возникло ощущение, что команда не бежит. — План на сборы был похож на тот, что был перед Кубком конфедераций. Тогда команда выглядела достаточно свежо, по движению и энергичности вопросов не было. Так что, уверен, и в этом году физическая готовность будет на хорошем уровне. — Коллеги отмечают, как иногда зло отвечают футболисты на вопросы после этих двух матчей. Игроки злы на себя? — Конечно, мы не удовлетворены результатами. Сейчас целенаправленно готовимся к первому матчу, это самая важная игра для нас на данный момент. И все эти эмоции должны пойти нам на пользу. — У команды плохо держался мяч в последних двух встречах. Хватает ли команде взаимопонимания? — Большинство игроков на протяжении долгого времени и тренируются, и играют вместе, так что проблем в плане взаимопонимания нет. "Саудовская Аравия хорошо готова физически" — Соперников по группе — сборные Саудовской Аравии, Египта и Уругвая — уже видели? — Да, смотрели фрагменты предыдущих игр и недавний матч Саудовской Аравии с Германией (1:2). Команда показала, что на данном этапе достаточно хорошо готова физически. Есть хорошие исполнители. Что касается Египта, там есть не только Мохаммед Салах. В команде много представителей английского чемпионата. Но сейчас мы концентрируемся, прежде всего, на игре с Саудовской Аравией. Ближе к каждому матчу тренерский штаб начинает разбирать соперников детальнее, и в тренировках мы делаем акцент на тех или иных моментах. — Что подумали, когда Салах получил травму в матче с "Реалом"? — Мыслей, что теперь он не сможет сыграть на чемпионате мира, у меня не было. Хочется, чтобы на турнире выступили все сильнейшие. — На что мы будем рассчитывать в этой группе? Фаворит, наверное, сборная Уругвая? — В этой группе сложно выделить фаворита. Будут упорные матчи. "Опытные игроки проводят аналогии с Евро—2008" — В команде сейчас несколько человек, выступавших на чемпионате Европы 2008 года, где россияне дошли до полуфинала. Сергей Игнашевич, Игорь Акинфеев, Юрий Жирков, Владимир Габулов. Они рассказывают о той команде? — На самом деле важно, что ребята, выступавшие на том Евро, сейчас в команде. Они могут поделиться своим опытом, теми эмоциями, которые пережили тогда. Проводят между командами аналогию в плане настроя, менталитета, желания, самоотдачи. Сейчас в команде хороший сплав опыта и молодости. — Рассказывал ли вратарь Владимир Габулов о своем опыте выступления в чемпионате Бельгии? — Да, спрашивал у него про чемпионат, быт, тренировочный процесс. Володя рассказывал, что есть различия. В чемпионате Бельгии более открытый футбол, команды атакуют вне зависимости от счета в матче. Это особенность первенства, и любому футболисту нужно время, чтобы адаптироваться. При этом он стал чемпионом страны, был основным вратарем команды. Это говорит о нем, как о большом профессионале. "Было небольшое повреждение, но сейчас готов на сто процентов" — У вас был ушиб стопы на сборе. Сейчас как себя чувствуете? — Да, было небольшое повреждение, но сейчас готов на сто процентов. С командой провел весь сбор, тренировался индивидуально только два дня перед матчем с австрийцами. — Что для вас лично предстоящий чемпионат мира? Ведь это первый крупный международный турнир в вашей карьере. — Это грандиозное событие. И на таком турнире в первую очередь стоят командные цели и задачи. Все индивидуальное уходит на второй план. Но если команда выступает ярко, то и каждый футболист может проявить себя. — Одну личную награду вы уже успели заслужить. Знаменитая уругвайская актриса Наталия Орейро назвала вас самым сексуальным игроком сборной России. Как к таким новостям относитесь? — Спокойно, хотя кое-кто из ребят уже успел пошутить, не без этого. Сейчас подготовка к турниру на первом месте, так что много внимания этому не уделил. "Лучшая игра сборной впереди" — Когда впервые увидели матч чемпионата мира? — Франция, 1998 год. Очень хорошо запомнил финальный матч, в котором Зинедин Зидан забил дважды. Его партнеры по команде отмечали, что раньше он, можно сказать, головой мяча не касался, а тут забил сразу два. Тогда я жил в Барнауле и дополнительно тренировался с Геннадием Ивановичем Смертиным. Он все матчи записывал на кассеты. Чуть позже, лет в 11-12 у меня случилась травма — сломал ногу, и он принес мне домой огромную сумку с кассетами. Пока лечился, смотрел эти записи. Очень хорошо помню чемпионат мира 2002 года. За ту команду выступал сын Геннадия Ивановича, Алексей Смертин. Мы много обсуждали с тренером и, конечно, я старался смотреть все матчи.

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— Сборную России когда впервые увидели? — В матчах с французами в отборе к Евро-2000. Запомнилось, как (Александр) Панов дважды забил. А Евро 2008 смотрел в Тирасполе, я тогда играл в "Шерифе". Во время матчей город вымирал — все были дома у телевизоров или в кафе. Свободных мест было не найти. — Это была лучшая сборная на вашей памяти? — Надеюсь, лучшая впереди. "Моя позиция — атакующий полузащитник" — По ходу карьеры вы играли на всех позициях в полузащите и нападении. Где вам комфортнее всего располагаться на поле? — Моя позиция зависит от плана на игру. Или тренер видит, что я обладаю нужными качествами для игры на данной позиции и ставит меня туда. Или есть дефицит игроков на какой—то позиции, и тренер понимает, что я могу сыграть на ней с пользой для команды. Эта универсальность идет мне на пользу. Где мне удобнее всего? Я бы сказал, что на позиции атакующего полузащитника или инсайда, как сейчас говорят. Получать мячи между линиями защиты и полузащиты соперника, разгонять атаки, подключаться в штрафную из глубины. — Где вас наигрывают в схеме "4-2-3-1"? — В этой схеме есть три полузащитника в центре поля, которые не привязаны к конкретным участкам, есть взаимозаменяемость. То есть здесь можно оказаться как ближе к нападению, так и ближе к защите. Все диктуется игровой ситуацией.