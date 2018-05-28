"Саудовская Аравия хорошо готова физически"

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12 июня, 11:45
Александр Ерохин: в группе сборной России на ЧМ-2018 сложно выделить фаворита
Александр Ерохин
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Полузащитник национальной команды рассказал о том, в каком состоянии сборная подходит к домашнему чемпионату мира, и о степени своей готовности к турниру

Сборная России по футболу после неудачных результатов в товарищеских матчах с командами Австрии (0:1) и Турции (1:1) предпочла отдалиться от СМИ — общение проходит исключительно в рамках официальных мероприятий. О том, в каком состоянии команда подходит к домашнему чемпионату мира, и о степени своей готовности к турниру ТАСС рассказал полузащитник россиян Александр Ерохин.

— На открытую тренировку сборной пришло несколько тысяч человек. Вам понравилось? 

— Нас очень хорошо поддерживали. Приятно тренироваться в такой атмосфере. Было живое общение с болельщиками — фотографии, автографы. Обстановка была дружелюбной, и это чувствовалось. Думаю, получили удовольствие и мы, и те, кто пришёл на нас посмотреть.

— Какие выводы сделали после двух контрольных матчей?

— Я бы сказал, что в этих матчах, особенно в первом с австрийцами, мы совершали много невынужденных ошибок, которые приводили к контратакам соперников или в какой-то момент обрывали наши. Конечно, результатом недовольны. Мы сделали выводы, разобрали игру и работаем, чтобы исправить ошибки. На тренировках наигрываем то, что хочет видеть от нас тренерский штаб.

— Сборная почти два года наигрывала схему с пятью защитниками, а непосредственно перед турниром и в двух последних играх использовала расстановку в четыре. Как команда воспринимает такие переходы с одной схемы на другую и наоборот?

— На самом деле, почти все футболисты привыкли к такому переходу у себя в клубах. Только в ЦСКА чаще используют схему с пятью защитниками, а в "Краснодаре" — с четырьмя. Так что дискомфорта от этого не испытываем. Опять же, тренерский штаб четко объясняет, кто и где должен находиться в той или иной игровой ситуации.

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ТАСС

— У многих возникло ощущение, что команда не бежит.

— План на сборы был похож на тот, что был перед Кубком конфедераций. Тогда команда выглядела достаточно свежо, по движению и энергичности вопросов не было. Так что, уверен, и в этом году физическая готовность будет на хорошем уровне.

— Коллеги отмечают, как иногда зло отвечают футболисты на вопросы после этих двух матчей. Игроки злы на себя?

— Конечно, мы не удовлетворены результатами. Сейчас целенаправленно готовимся к первому матчу, это самая важная игра для нас на данный момент. И все эти эмоции должны пойти нам на пользу.

— У команды плохо держался мяч в последних двух встречах. Хватает ли команде взаимопонимания? 

— Большинство игроков на протяжении долгого времени и тренируются, и играют вместе, так что проблем в плане взаимопонимания нет.

"Саудовская Аравия хорошо готова физически"

— Соперников по группе — сборные Саудовской Аравии, Египта и Уругвая — уже видели?

— Да, смотрели фрагменты предыдущих игр и недавний матч Саудовской Аравии с Германией (1:2). Команда показала, что на данном этапе достаточно хорошо готова физически. Есть хорошие исполнители. Что касается Египта, там есть не только Мохаммед Салах. В команде много представителей английского чемпионата. Но сейчас мы концентрируемся, прежде всего, на игре с Саудовской Аравией. Ближе к каждому матчу тренерский штаб начинает разбирать соперников детальнее, и в тренировках мы делаем акцент на тех или иных моментах.

— Что подумали, когда Салах получил травму в матче с "Реалом"?

— Мыслей, что теперь он не сможет сыграть на чемпионате мира, у меня не было. Хочется, чтобы на турнире выступили все сильнейшие.

— На что мы будем рассчитывать в этой группе? Фаворит, наверное, сборная Уругвая?

— В этой группе сложно выделить фаворита. Будут упорные матчи.

"Опытные игроки проводят аналогии с Евро—2008"

— В команде сейчас несколько человек, выступавших на чемпионате Европы 2008 года, где россияне дошли до полуфинала. Сергей Игнашевич, Игорь Акинфеев, Юрий Жирков, Владимир Габулов. Они рассказывают о той команде?

— На самом деле важно, что ребята, выступавшие на том Евро, сейчас в команде. Они могут поделиться своим опытом, теми эмоциями, которые пережили тогда. Проводят между командами аналогию в плане настроя, менталитета, желания, самоотдачи. Сейчас в команде хороший сплав опыта и молодости.

— Рассказывал ли вратарь Владимир Габулов о своем опыте выступления в чемпионате Бельгии?

— Да, спрашивал у него про чемпионат, быт, тренировочный процесс. Володя рассказывал, что есть различия. В чемпионате Бельгии более открытый футбол, команды атакуют вне зависимости от счета в матче. Это особенность первенства, и любому футболисту нужно время, чтобы адаптироваться. При этом он стал чемпионом страны, был основным вратарем команды. Это говорит о нем, как о большом профессионале.

"Было небольшое повреждение, но сейчас готов на сто процентов"

 У вас был ушиб стопы на сборе. Сейчас как себя чувствуете?

— Да, было небольшое повреждение, но сейчас готов на сто процентов. С командой провел весь сбор, тренировался индивидуально только два дня перед матчем с австрийцами.

— Что для вас лично предстоящий чемпионат мира? Ведь это первый крупный международный турнир в вашей карьере.

— Это грандиозное событие. И на таком турнире в первую очередь стоят командные цели и задачи. Все индивидуальное уходит на второй план. Но если команда выступает ярко, то и каждый футболист может проявить себя.

— Одну личную награду вы уже успели заслужить. Знаменитая уругвайская актриса Наталия Орейро назвала вас самым сексуальным игроком сборной России. Как к таким новостям относитесь?

— Спокойно, хотя кое-кто из ребят уже успел пошутить, не без этого. Сейчас подготовка к турниру на первом месте, так что много внимания этому не уделил.

"Лучшая игра сборной впереди"

— Когда впервые увидели матч чемпионата мира?

— Франция, 1998 год. Очень хорошо запомнил финальный матч, в котором Зинедин Зидан забил дважды. Его партнеры по команде отмечали, что раньше он, можно сказать, головой мяча не касался, а тут забил сразу два. Тогда я жил в Барнауле и дополнительно тренировался с Геннадием Ивановичем Смертиным. Он все матчи записывал на кассеты. Чуть позже, лет в 11-12 у меня случилась травма — сломал ногу, и он принес мне домой огромную сумку с кассетами. Пока лечился, смотрел эти записи.

Очень хорошо помню чемпионат мира 2002 года. За ту команду выступал сын Геннадия Ивановича, Алексей Смертин. Мы много обсуждали с тренером и, конечно, я старался смотреть все матчи.

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— Сборную России когда впервые увидели?

— В матчах с французами в отборе к Евро-2000. Запомнилось, как (Александр) Панов дважды забил.  А Евро 2008 смотрел в Тирасполе, я тогда играл в "Шерифе". Во время матчей город вымирал — все были дома у телевизоров или в кафе. Свободных мест было не найти.

— Это была лучшая сборная на вашей памяти?

— Надеюсь, лучшая впереди.

"Моя позиция — атакующий полузащитник"

— По ходу карьеры вы играли на всех позициях в полузащите и нападении. Где вам комфортнее всего располагаться на поле?

— Моя позиция зависит от плана на игру. Или тренер видит, что я обладаю нужными качествами для игры на данной позиции и ставит меня туда. Или есть дефицит игроков на какой—то позиции, и тренер понимает, что я могу сыграть на ней с пользой для команды. Эта универсальность идет мне на пользу. 

Где мне удобнее всего? Я бы сказал, что на позиции атакующего полузащитника или инсайда, как сейчас говорят. Получать мячи между линиями защиты и полузащиты соперника, разгонять атаки, подключаться в штрафную из глубины.

— Где вас наигрывают в схеме "4-2-3-1"?

— В этой схеме есть три полузащитника в центре поля, которые не привязаны к конкретным участкам, есть взаимозаменяемость. То есть здесь можно оказаться как ближе к нападению, так и ближе к защите. Все диктуется игровой ситуацией.

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— Сложно сходу вспомнить атакующего полузащитника ростом 193 см. У вас есть примеры для подражания?

— Согласен, таких игроков немного. А в целом, мне нравится игра Луки Модрича из мадридского "Реала". Из тех, кто играл раньше, — Зидана, Андреа Пирло.

— Еще в начале карьеры вы провели три хороших года в молдавском "Шерифе", регулярно играли в еврокубках, много забивали. Но потом были три года в "Краснодаре", а затем в "СКА-Энергии". Почему вам удалось раскрыться только в "Урале" в 2014 году?

— В "Шерифе" был тренер, который доверял место в составе молодым. Я чувствовал это доверие и прибавлял очень быстро, от матча к матчу. То же можно сказать о времени в "Урале". Александр Федорович Тарханов (тогда главный тренер команды) много подсказывал, приводил примеры, дополнительно занимался после тренировки. Тот же Виктор Михайлович Гончаренко, с которым, правда, поработали в "Урале" недолго, давал советы, которые я до сих пор держу в голове. Многое зависит от отношения тренера к футболисту.

— Чему научились за прошедший клубный сезон?

— Конечно, был определенный риск за год до чемпионата мира переходить в такой амбициозный клуб как "Зенит". Тем не менее, в такие моменты надо быть уверенным в своих силах, что я старался доказывать на тренировках и в играх.

— Вы единственный футболист, сделавший покер в прошедшем чемпионате России, причем бывшему клубу "СКА-Хабаровск". Принципиальный момент?

— Нет. Всегда подчеркиваю, что для меня нет никакой принципиальности в играх против бывших команд. Не вижу смысла играть вопреки, кому-то что-то доказывать. У меня на каждый матч максимальный настрой, независимо от статуса и силы соперника. В первую очередь, ты должен быть честен перед самим собой и доказывать себе, что ты хороший футболист и достоин играть в основном составе. Так что особого значения покеру не придаю. Команда просто расписалась на мяче, и сейчас он стоит у меня дома.

Беседовал Антон Рассказов

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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