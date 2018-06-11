Португальцы намерены показать высокий уровень игры 

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12 июня, 10:47
Жоао Мариу: противостояние Роналду и Рамоса станет одним из украшений ЧМ-2018
Тренировка сборной Португалии
© Сергей Бобылев/ТАСС
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Португальцы на групповом этапе турнира сыграют против команд Испании, Марокко и Ирана

КРАТОВО /Московская область/, 12 июня. /ТАСС/. Противостояние нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду и защитника сборной Испании Серхио Рамоса в очной встрече команд на групповом этапе чемпионата мира станет одним из украшений мирового первенства. Такое мнение журналистам высказал полузащитник сборной Португалии Жоао Мариу.

Сборная Португалии прилетела в Россию в субботу вечером. Во вторник португальцы провели очередную тренировку в подмосковном Кратово. Роналду и Рамос долгие годы вместе выступают за мадридский "Реал". Встреча группового этапа чемпионата мира Португалия - Испания пройдет 15 июня в Сочи.

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"Матч против сборной Испании получится крайне тяжелым и интересным. В первую очередь внимание будет приковано к противостоянию Криштиану Роналду и Серхио Рамоса. Так получается, что одному из лучших нападающих планеты будет противостоять один из лучших защитников мира. На мой взгляд, это станет одним из украшений чемпионата мира", - сказал Жоао Мариу.

"Матч против испанцев будет играть для сборной Португалии очень важную роль. Мы знаем, что испанцы хорошо владеют мячом, у них много хороших игроков, которые могут доставить много проблем в обороне. Я это ценю, однако сборная Португалии также обладает хорошими игроками и способна противостоять не только команде Испании, но и любому сопернику", - добавил он.

Также футболист отметил, что это будет его первое выступление за национальную сборную на чемпионате мира. "Играть за свою страну, надевать футболку и защищать ее флаг - это лучшее, что может быть. Однако я стараюсь не думать об этом, так как я уже надевал форму национальной сборной на Кубке конфедераций и чемпионате Европы - моя цель быть полезным для команды", - заключил полузащитник.

Португальцы намерены показать высокий уровень игры 

"Каждый игрок в составе сборной Португалии очень качественно оснащен и имеет достаточный опыт выступлений на европейской арене. У нас есть большая конкуренция в полузащите, но мы не соперники друг другу, а партнеры по национальной сборной. Я бы в целом хотел сказать, что конкуренция за место в стартовом составе в сборной Португалии абсолютно здоровая. Нашей главной целью является показать хороший уровень футбола и добиться желаемого результата", - сказал Жоао Мариу.

Полузащитник отметил, что для некоторых игроков португальской сборной это будет первый чемпионат мира. "Есть небольшое волнение, но я абсолютно уверен, что оно перейдет в мотивацию с момента стартового свистка судьи", - отметил футболист.

Главным тренером сборной Португалии является Фернанду Сантуш, который привел команду к победе на чемпионате Европы 2016 года. "Тренер прекрасно видит нашу работу на тренировках, поэтому при выборе стартового состава он будет руководствоваться тем, кто готов лучше всего. Он достаточно жестко подходит к выбору состава на игру, и надеюсь именно эта жесткость принесет нам успех", - добавил полузащитник.

Португальцы сыграют в группе B против команд Испании (15 июня, Сочи), Марокко (20 июня, Москва) и Ирана (25 июня, Саранск). Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

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