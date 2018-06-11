Все участники прошли обучение по волонтерской программе, помимо английского, многие владеют французским, немецким и китайским языками

КАЛИНИНГРАД, 12 июня. /ТАСС/. Городские волонтеры приступили к работе в Калининграде и курортных городах области в рамках чемпионата мира по футболу. Об этом ТАСС сообщили во вторник в агентстве по делам молодежи области.

"Первые волонтеры на функции "Транспорт" сегодня с 09:00 приступили к работе на Южном вокзале Калининграда. С 11 июня начали работу городские волонтеры функции "Информационно-туристическая служба", - сказали в агентстве.

Волонтеры "Информационно-туристической службы" в течение чемпионата будут работать в Калининграде, а также курортных городах Янтарном, Светлогорске и Зеленоградске на берегу Балтийского моря. Их задача - рассказывать гостям о расписании матчей, событиях фестиваля болельщиков, мирового футбольного первенства, местах отдыха, помогать гостям ориентироваться на месте.

Добровольцы отправятся на пункты пропуска через границу области с Польшей, чтобы помогать туристам и болельщикам в оформлении документов для ускорения процедур прохождения пограничного контроля. Волонтеры направления "Транспорт" консультируют гостей о работе транспорта.

К обслуживанию матчей ЧМ в области суммарно привлекут около 3 тыс. волонтеров. Около 1,3 тыс. человек подготовили на базе Балтийского федерального университета (БФУ) им. Иммануила Канта, еще около 1,5 тыс. - в городском волонтерском центре Калининграда. Большинство представители Калининграда и области, однако в регион прибыли еще до 300 волонтеров из других регионов, в том числе больше 30 иностранцев из Колумбии, США, Великобритании, Чили, других стран. Все участники прошли обучение по волонтерской программе, языковые курсы. Многие помимо английского владеют французским, немецким и китайским языками, сообщили в центре подготовки волонтеров ЧМ-2018 на базе БФУ.

О чемпионате

Матчи чемпионата пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия - Нигерия (16 июня), Сербия - Швейцария (22 июня), Испания - Марокко (25 июня) и Англия - Бельгия (28 июня). По прогнозам областных властей, с 15 по 30 июня в область приедут до 130 тыс. туристов и болельщиков, в том числе около 70 тыс. иностранцев.