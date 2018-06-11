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12 июня, 10:45
Центр международного полицейского сотрудничества открылся к ЧМ-2018 в Подмосковье
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В работе центра будут участвовать специалисты криминальной полиции, Национального центрального бюро Интерпола, специалисты по вопросам миграции, охраны общественного порядка и безопасности

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в преддверии чемпионата мира по футболу открыл Центр международного полицейского сотрудничества на базе Всероссийского института повышения квалификации МВД в подмосковном Домодедове.

"Центр будет функционировать в период предстоящего чемпионата мира по футболу - самого долгожданного и значимого спортивного события года. Важнейшим условием успешного проведения турнира является обеспечение высокого уровня безопасности спортсменов, болельщиков и судей", - сказал Колокольцев на церемонии открытия центра во вторник.

Центр будет действовать в период проведения в России ЧМ-2018, в его работе будут участвовать сотрудники правоохранительных органов стран - участниц чемпионата, а также Катара - государства, где в 2022 году пройдет следующий чемпионат мира по футболу. Задача центра будет заключаться в обеспечении безопасности и сведении к минимуму количества правонарушений со стороны болельщиков.

"Согласно мировой практике, государством, принимающим крупные международные мероприятия, создается временный орган управления. На него возлагается функция по взаимодействию с представителями полиции стран-участниц. С каждой из них подписаны соответствующие протоколы о двустороннем сотрудничестве. Основной целью совместной деятельности является сведение к минимуму [количества] правонарушений болельщиков в регионах, где пройдут матчи", - пояснил Колокольцев.

Он подчеркнул, что российская сторона постаралась создать для зарубежных коллег комфортные условия пребывания и в центре, и во всех городах, где будут проводиться мероприятия футбольного первенства. "Опыт обеспечения правопорядка в ходе проведения международных мероприятий такого масштаба у нас имеется: в России проводились зимние Олимпийские и Паралимпийские игры, Кубок конфедераций ФИФА, чемпионаты мира и Европы по различным видам спорта. Мы дорожим достигнутым уровнем полицейского сотрудничества и осознаем его значимость. Наша общая задача - в любой ситуации реагировать быстро, грамотно, в рамках правового поля", - подчеркнул Колокольцев.

От МВД РФ в работе центра будут участвовать специалисты по направлениям деятельности криминальной полиции, Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола, специалисты по вопросам миграции, охраны общественного порядка и общественной безопасности, обеспечения безопасности крупных международных мероприятий, взаимодействия со СМИ, сотрудники тыловой службы и переводчики.

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