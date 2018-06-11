Глава федерации: мексиканцы получили в Новогорске все условия для тренировок и отдыха

Мексиканская футбольная сборная живет и тренируется на базе московского "Динамо" в Новогорске

МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Для сборной Мексики на базе в подмосковном Новогорске были созданы все условия для тренировок и отдыха, чтобы футболисты могли хорошо подготовиться к матчам чемпионата мира. Об этом ТАСС рассказал глава Федерации футбола Мексики Десио де Мария.

Мексиканская команда прилетела в Россию в понедельник. Сборная живет и тренируется на территории базы московского "Динамо" в Новогорске.

"Вчера вечером я навестил команду. Все хорошо. В Новогорске созданы все условия, чтобы футболисты могли тренироваться и отдыхать", - сказал де Мария.

На шести предыдущих чемпионатах мира сборная Мексика неизменно выходила из группы, а затем проигрывала в 1/8 финала. Де Мария ушел от ответа на вопрос, сможет ли команда сделать следующий шаг. "Мы проделали большую работу в этом цикле. Команда готова, но загадывать что-то на таких турнирах нельзя", - сказал он.

На чемпионате мира сборная Мексики сыграет в группе F против команд Германии (17 июня, Москва), Южной Кореи (23 июня, Ростов-на-Дону) и Швеции (27 июня, Екатеринбург).