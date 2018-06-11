Александр Головин вошел в число лучших молодых игроков ЧМ-2018 по версии Le Mond

Наряду с Марко Асенсио, Ирвингом Лосано, Гонсалу Гедешем и другими

ТАСС, 12 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу и московского ЦСКА Александр Головин вошел в число лучших молодых игроков предстоящего чемпионата мира по версии французской газеты Le Mond. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт издания.

Помимо 22-летнего россиянина, в данный список были включены полузащитник испанского "Реала" Марко Асенсио, нападающий голландского ПСВ и сборной Мексики Ирвинг Лосано, форвард французского ПСЖ и команды Португалии Гонсалу Гедеш, марокканский полузащитник немецкого "Шальке" Амин Харит, иранский нападающий голландского АЗ Алиреза Яханбакш и форвард аргентинского клуба "Бока Хуниорс" Кристиан Павон.

Матчи чемпионата мира пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная России сыграет в группе A с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва, стадион "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).