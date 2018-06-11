Хлебом-солью и казачьей лезгинкой встретили Ессентуки футболистов сборной Нигерии

Команда прибыла в аэропорт Минеральные воды поздно вечером 11 июня

ЕССЕНТУКИ, 12 июня. /ТАСС/. Ессентуки встретили футболистов сборной Нигерии, прибывших для участия в чемпионате мира, хлебом-солью и казачьей лезгинкой, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе администрации города-курорта.

Во время чемпионата мира по футболу - 2018 сборная Нигерии будет размещаться в Ессентуках, где для этого построена современная тренировочная площадка по стандарту Международной федерации футбола, для проживания футболистам предоставлен санаторий "Источник" - один из лучших в регионе. 12 июня пройдет открытая тренировка нигерийской команды.

"На чемпионате мира по футболу Ессентуки будут болеть сразу за две команды - сборные России и Нигерии. Уверен, что наши гости почувствуют наш радушный прием, и это поможет им реализовать свои самые амбициозные планы", - сказал глава города Александр Некристов, слова которого привели в пресс-службе.

Футболисты прилетели в международный аэропорт Минеральные Воды поздно вечером 11 июня. Ансамбль "Хуторок" поднес гостям традиционные хлеб-соль, прозвучали казачьи здравницы. "Футболисты попробовали хлеб-соль, оказалось, они знают наши традиции. Все прошло в дружественной атмосфере и завершилось фотографией на память", - рассказали в пресс-службе.

Кроме самой команды, ожидается прибытие 50 сопровождающих лиц из Нигерии, освещать событие будет около 100 журналистов. В организации открытой тренировки задействованы около 30 ведомств и более тысячи специалистов. Специально обученные волонтеры будут помогать зрителям и маломобильным гражданам.

На мировом первенстве сборной Нигерии предстоит играть в группе D, против команд Хорватии (16 июня, Калининград), Исландии (22 июня, Волгоград) и Аргентины (26 июня, Санкт- Петербург). Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.