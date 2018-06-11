Для жителей и гостей города перед мечетью "Сердце Чечни" подготовили около 200 рядов и установили импровизированную кухню

ГРОЗНЫЙ, 12 июня. /ТАСС/. Порядка 20 тыс. человек собрал республиканский ифтар - обряд разговения, вечерний прием пищи во время поста в месяц Рамадан, в Грозном. Об этом сообщил журналистам советник главы Чечни Амруди Эдельгириев, который занимался организацией ифтара.

"Региональный общественный фонд имени А. Х. Кадырова организовал ифтар для 20 тыс. человек. В меню плов, сделанный поварами, которые специально приехали из Узбекистана", - отметил он.

Всенародный ифтар

Для жителей и гостей чеченской столицы на центральной площади перед мечетью "Сердце Чечни" подготовили около 200 рядов, установили импровизированную кухню, где десятки поваров готовят плов на дровах. Тем временем волонтеры, в числе которых и воспитанники республиканского клуба дзюдо "Эдельвейс", разносят тарелки с блюдом и воду.

Площадь заполнили люди, многие из которых приехали всей семьей. "Тут не только моя семья, но и наши соседи. Решили все вместе приехать на всенародный ифтар. Принимая участие в таком мероприятии, испытываешь невероятное чувство единства, умиротворение. Для нас это настоящий праздник", - рассказала Луиза Умарова, которая приехала с мужем и тремя детьми из Шатойского района Чечни.

Среди тех, кто принимает участие в массовом разговении, не только жители Чечни, но также гости из Ингушетии, Дагестана и Татарстана. "Мы не знали, что здесь такое мероприятие, приехали посмотреть город. Когда гуляли по прекрасному Грозному, жители приглашали на ифтар, сказала, что не держу пост, они ответили - ничего страшного. Вот мы и пришли", - поделилась своими впечатлениями с корр.еспондентом ТАСС Рушенье Бикбова из Казани.

На коллективном разговении оказались и приехавшие в Грозный болельщики сборной Египта. "Я из Иордании, а мои друзья из Египта. Приехали в надежде попасть на тренировку египетской сборной, но она оказалась закрытой. Зато мы попали на такой ифтар и разделили его со всеми чеченцами", - рассказал Абдулла Хважиев.

Ночь предопределения

Дату проведения коллективного разговения приурочили к Ночи предопределения - когда пророку Мухаммеду была ниспослана первая сура Корана. Ценность этой ночи для того, кого она застала в молитве, равна поклонению на протяжении тысячи обычных месяцев. В эту ночь совершаются пропущенные намазы, читается Коран, прощаются былые обиды, анализируются ошибки проведенных дней и строятся планы на будущее. И хотя точное время наступления ночи скрыто в последних десяти нечетных днях священного для мусульман месяца, по мнению многих ученых, она приходится на 27 ночь Рамадана.