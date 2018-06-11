Основные мероприятия московского конгресса, в том числе выборы организатора ЧМ-2026, пройдут в среду

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) открывается во вторник в российской столице в преддверии стартующего в четверг чемпионата мира. В среду на конгрессе пройдет голосование по выбору страны - организатора мирового первенства 2026 года.

Конгресс ФИФА является ежегодным мероприятием, на котором решаются главные вопросы международного футбола, включая выборы руководства федерации и определение стран, где состоится чемпионат мира. В повестке дня предстоящего конгресса в Москве голосование по выбору страны - организатора мирового первенства 2026 года стоит лишь 13-м по счету, однако именно оно станет главным событием двух дней футбольного форума.

На проведение чемпионата мира - 2026 претендуют Марокко и совместная заявка Канады, Мексики и США, обе кандидатуры были одобрены в субботу на заседании совета ФИФА. При этом при выдвижении кандидатур ФИФА использовала принцип ротации континентов, не принимая заявки Европы (здесь пройдет предстоящий через несколько дней турнир) и Азии (Катар примет мировое первенство в 2022 году).

Чемпионат мира 2026 года станет первым, в котором примут участие 48 команд. Сразу 10 национальных федераций из Южной Америки выступили с предложением увеличить число команд до 48 уже на турнире 2022 года, однако этот вопрос не будет обсуждаться на конгрессе - на совете ФИФА принято решение провести дополнительные консультации с представителями Катара.

Члены конгресса также обсудят вопросы, касающиеся последних нюансов подготовки к стартующему в четверг чемпионату мира. На конгрессе будут заслушаны доклады оргкомитетов предстоящих в ближайшие годы соревнований. Перед конгрессом выступят представители различных комитетов ФИФА, кроме того, будет обсуждаться бюджет организации на 2019 год и на период до 2022 года.

Конгресс открывается 12 июня, основные мероприятия состоятся на следующий день. Конгресс пройдет в московском Экспоцентре. Следующий очередной конгресс ФИФА запланирован на 5 июня 2019 года в Париже.